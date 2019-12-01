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8 kişiye can ve ışık olan Hasan'ın annesi: Başka canlar yanmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

MERSİN'de okul önünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve organları 8 kişiye umut olan lise öğrencisi Hasan Kurt'un (14) annesi Fadime Kurt (40), 'ölüm yolu' olarak adlandırılan kavşakta önlem alınması için çağrıda bulundu.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de okul önünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve organları 8 kişiye umut olan lise öğrencisi Hasan Kurt'un (14) annesi Fadime Kurt (40), 'ölüm yolu' olarak adlandırılan kavşakta önlem alınması için çağrıda bulundu.

AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9'ncu sınıf öğrencisi Hasan Kurt (14), 22 Eylül'de okul çıkışı bisikletle evine giderken M.U. (40) yönetimindeki otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Kurt'un kazadan 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Sürücü M.U., tutuklandı.

Oğullarının ölümüyle büyük acı yaşayan aile, organlarını bağışlayarak büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Kurt'un organları, bağış bekleyen 8 kişiye umut oldu. 3 çocuk annesi Fadime Kurt (40) 'ölüm yolu' olarak adlandırılan kavşakta önlem alınması için yetkililere çağrı yaparken, Benim canım yandı, başka insanların canı yanmasın" diye seslendi.

Olayı oğlu hastaneye kaldırıldığında öğrendiğini anlatan anne Kurt, "Oğlum 8 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin ameliyatı oldu, ciğerlerinin patladığını öğrendim. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını bağışladık. Organları alanlardan hiçbir şekilde maddi bir beklentim yok. Gözlerini de bağışladım. O gözleri görmem bana teselli olacak. Oğluma çarpan araba süratli geliyormuş. Bu yıl 4 kişiye daha araba çarpmış bu yolda. Burada 5 okul var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, emniyete çağrı yapıyorum. Burada önlem alsınlar. Çocuklarımızı Allah'a emanet gönderiyoruz" dedi.

'KAVŞAKTA ARAÇLARI YAVAŞLATACAK BİR ÖNLEM YOK'

Kazanın olduğu bölgeye yakın bir yerde oturan ve daha önce aynı noktada oğluna araba çarpan Diyap Karatekin (44) ise "Burası oto sanayi bölgesi. Arabasının frenini yaptıran, motorunu deneyen, yeni araba alan buraya geliyor. 1 yıl önce benim oğluma da bu kavşakta araba çarptı. Bu kavşakta araçları yavaşlatacak hiçbir önlem yok. İleride bir tane üst geçit var. Ama okuldan çıkan öğrenciler bisikletleri ile eve gitmek için bu yolu kullanıyor. 5 okul için bir üst geçit yeterli değil. Buraya ışık yapılıp kontrol altına alınmasını istiyoruz. Burada 14 yaşında bir evlat kaybedildi. Başka canlar kaybolmasın" diye konuştu.

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