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8 kişiye virüs bulaştıran yaşlı kadından acı haber

28.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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8 kişiye virüs bulaştıran yaşlı kadından acı haber

İstanbul'da kalp krizi geçirdikten sonra özel hastanede tedavi altına alınan 83 yaşındaki kadın, koronavirüs testi yaptırılmadan taburcu edilmiş, akrabalarından 8 kişiye koronavirüs bulaştırmıştı. Taburcu sonrasında durumu ağırlaşarak tekrar hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Olay, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren ve İstanbul’da bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki Zehra Parmak, tedavisinin ardından korona virüs testi yapılmadan taburcu edildi. İstanbul’daki evinde tekrar rahatsızlanan Parmak’ın kaldırıldığı başka bir hastanede yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıkınca temaslı olduğu yakınları da teste alındı. Parmak ile aynı evde kalan ve girdikleri korona virüs testi pozitif çıkan 8 kişi hastalığa yakalandı.

8 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIRMIŞTI

Özel hastanenin ihmalkarlığı sonucu 8 yakınının korona virüse yakalandığını iddia eden Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki akrabaları ise duruma tepki göstermişti. Yaşanan skandal olay sonrasında 83 yaşındaki kadından acı haber geldi. Tedavisi hastanede devam etmekte olan Zehra Parmak dün gece saatlerinde, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

ÖĞLE SAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Parmak’ın cenazesi İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan aile mezarlığında öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da karantina süreçleri devam eden yakınları ise olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirttiler.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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