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8 kişiyi öldürdü her yerde aranıyor! Vücudunun yarısını yedi ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 07:36 | Son Güncelleme

Hindistan'da iki yıl içinde sekizinci kurbanı olan bir kaplan için çaresiz bir arama yapılıyor. Son olarak pazartesi gecesi Mumbai'ye yaklaşık 660 km uzaklıktaki Khambada'da yakacak odun almak için ormana girdiğinde yaşlı bir köylü kaplan tarafından öldürüldü.

8 kişiyi öldürdü her yerde aranıyor! Vücudunun yarısını yedi ve...

Hindistan'da 8 kişiyi öldüren kaplan aranıyor. Son olarak Maroti Pendam adındaki bir adamı öldüren ve adamın vücudunun yarısını yiyen kaplan için umutsuz bir arama yapılıyor.

Orman Muhafız Yardımcısı Arvind Mundhe, Indian Express'e, kaplanın Pendam'a saldırdığını ve işaretlerin, diğer yedi kurbanı öldürenin kaplan olduğunu gösterdiğini söyledi. Mundhe, 'kaplanı sakinleştirici dart kullanarak yakalamaya çalışıyoruz, ancak başarılı olamadık' diyor.

The Indian Express'in haberine göre, sekiz ölümün arkasında olduğuna inanılan bu kaplan, 18 Ocak 2019'da ilk kurbanını öldürdü ve ölümlerin yanı sıra üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da son yıllarda kaplanların insanlara saldırısı arttı. Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor ve hükümet rakamlarına göre, 2014'ten 2019'a kadar yaklaşık 225 kişi kaplan saldırılarında öldü.

200'DEN FAZLA KAPLAN ÖLDÜRÜLDÜ

2012 ve 2018 yılları arasında kaçak avcılar veya elektrik çarpması sonucu 200'den fazla kaplan öldürüldü. Yetkililer, büyük kedinin özgürce dolaşmasına izin verilemeyecek kadar "çok tehlikeli" olduğunu söylediler.

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