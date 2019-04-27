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8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler, UDEF tarafından 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda açılan stantlarda ülkelerini tanıttı

Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda açtığı stantlarla,ülkelerini tanıttı.

UDEF Koordinatörü Ahmet Yasir Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada UDEF'in 2014 yılında kurulduğunu ve Türkiye'nin 64 noktasında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Federasyon olarak "12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları" kapsamında fuarda stant açtıklarını anlatan Temelli, Türkiye'de 203 ülkenden yaklaşık 150 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

"UDEF'in hitap ettiği öğrenci sayısı 45 bini aştı. Yabancı öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Seminer ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin kültürel adaptasyonlarına yardımcı oluyoruz. Yaklaşık 3 bin öğrenciye burs veriyoruz. 51 ülke, 91 şehirde öğrenci buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Etkinliğin Malatya etabını, fuarda gerçekleştiriyoruz. 4 Mayıs'ta İstanbul'daki final programına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılacak."

Türkmenistan gelen ve İnönü Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Maral Muradıva, Türkiye'yi sevdiği için eğitimini burada tamamlamak istediğini anlattı.

UDEF'in öğrenci buluşmaları etkinliğinde herkesin kendi ülkesini tanıttığını ifade eden Muradıva, "Bende kendi ülkemi Türkmenistan'ı tanıtıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.

Yemenli Murtaz Muhammet Emin El Avadi İnönü Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde eğitim gördüğünü ifade ederek, "Buradaki eğitim çok iyi, benim ülkemden de iyi. Eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme döneceğim. Ülkemin gelişmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Pakistanlı Rida Davut İnönü Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okuduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Biz kardeş ülkeyiz, Türkiye'yi çok seviyoruz. Ülkelerimiz her zaman bir birine yardım ediyor. Burada eğitim ve hocalar çok iyi. UDEF bize çok yardımcı oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. Buradaki stantta ülkemi tanıtıyorum."

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