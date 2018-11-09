8. Malatya Uluslararası Film Festivali

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" başladı.

Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler, Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesinde, kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz verdi. Davetliler daha sonra festivalin açılış programının düzenlendiği salona geçti.

Festival Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, insan yaşamının sanattan ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Sanat olmadan hayatın renklerinin anlaşılamayacağını belirten Baruş, "Film izlerken dramlarda hep birlikte ağlarız, komedilerde hep birlikte gülümseriz ve izlediğimiz bir filmden etkilenerek hayata dair düşüncelerimizi birlikte paylaşma ihtiyacı duyarız. Sinema sanatının hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise kentin, ülkenin yükselen bir değeri olduğunu belirtti.

Şehirde, Anadolu'nun tüm farklılıklarının ve güzelliklerinin bir arada yaşadığını söyleyen Polat, festivalin hayırlı olmasını diledi.