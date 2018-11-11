8. Malatya Uluslararası Film Festivali

Aytmatov'un dünyaca ünlü bir yazar olduğunu anımsatan Kabil, "Aytmatov'un kitapları Türkçe'ye de çevrilmiştir. Aytmatov'un 1960'lı yıllardan itibaren senaryo çalışmalarına katıldığını biliyoruz. Zaten kitaplarına baktığınızda da fazlasıyla sinematografik öğeler yer alıyor. Adeta insan ruhunu işleyen eserleri biz okuduğumuzda görüp, o sürece tanıklık ediyoruz." dedi.

Yönetmen Ardak Amirkulov da Cengiz Aytmatov'un kitaplarının okumaya değer olduğunu ifade etti.

Cengiz Aytmatov ile çalışan sonuncu kişilerden olduğunu aktaran Amirkulov, şöyle devam etti:

"Cengiz Aytmatov babamla yaşıttı ama biz çok iyi arkadaştık. Kendisiyle Taşkent'te bir festivalde tanıştım. Filmimi izledikten sonra benimle tanışmak istedi ve bana iş teklifinde bulundu. Onunla uzun bir süre düşündük acaba hangi eserini ele alıp sahnelendirelim diye. Cevap vermek için çok uzun süre düşündüm. Cengiz Aytmatov için zaman geçiyor ve ona cevap vermem gerekiyordu. 1997'de bu konuyu konuşmuştuk 2006'da ancak cevap verebildim. İlk başta çok düşündüm, o kadar büyük bir insana 'hayır' demek olmaz diye. Elveda Gülsarı'yı çekelim diye önerdim. Ben ona önerdiğim gibi 'Evet' dedi. Ben daha okuldayken o kitabını okumuştum."

Yazar Yağmur Tunalı da Cengiz Aytmatov'un dost halkası içerisindeki insanlar arasında yer aldığını belirterek, 1992'de Türkiye'de kendisini tanıdığını daha sonra televizyonda Aytmatov ile ilgili programlar yaptığını ve evine misafir olduğunu anlattı.