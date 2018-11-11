8. Malatya Uluslararası Film Festivali

Bu yıl 8'incisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında 2. Malatya Film Platformu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında yapılan Malatya Film Platformu başladı.

2. Malatya Film Platformu sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme ve sunma imkanı sağlayacak. Jüri tarafından aralarından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere toplam 5 projeye destek ödülü verilecek.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kentin Kemal Sunal ve Ahmet Kaya gibi birçok ünlü sanatçıyı yetiştirdiğini söyledi.

Festival kapsamında Malatya Film Platformu'nun ikincisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Polat, emeği geçen herkese teşekkür etti. Polat, sanatçıları kentte ağırlamaktan gururu duyduklarını aktardı.

Azerbaycan Kültür Kinüstüdyo Direktörü Müşfik Hatemov, festivale Azerbaycanlı yönetmenlerinde davet edildiğini ifade ederek festivale katılmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.