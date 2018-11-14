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8. Malatya Uluslararası Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 22:26 | Son Güncelleme

8. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi

"8. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne sponsor olan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, bir otelde düzenlenen törendeki konuşmasında, film festivalinin kamu ve sivil toplum kuruluşlarının da desteklediğini belirterek, festivale katkı sunanlara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise festivalin titiz bir çalışma yapılarak düzenlendiğini anlatarak, "Malatya Film Festivali ülkemizin önemli film festivallerinden biri haline geldi. Bundan sonra bayrağı çok daha ileriye taşımak zorundayız. Bu yıl çıtayı yükselttik, gelecek yıl bu çıtayı daha fazla yükseltmek zorundayız. Festivalin düzenlemesinde emeği geçen tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yönetmen ve senarist Mesut Uçakan ise bir Anadolu şehrinde böylesine geniş çaplı festivalin düzenlemesini sinemacılar olarak takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Sinemanın önemli olduğuna değinen Uçakan, "Kültür ve sanat gönüldür, gönülü dönüştüremediğiniz sürece toplumu dönüştüremezsiniz. Kültür ve sanatın başından da sinema gelir. Sinema görsel sanat olarak ekranda veya başka yerlerde karşımıza çıkar. Festivalin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Baruş ve Polat'ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, senarist Mesut Uçakan, festival direktörü Suat Koçer ve eski Malatya Valisi Ulvi Saran festivale destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket verdi.

Törende Anadolu Ajansı'na da plaket takdim edildi.

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