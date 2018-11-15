8. Malatya Uluslararası Film Festivali

Yönetmen Emre Konuk ise Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Dalında Jüri Özel Ödülü alan "Her şey Yolunda" ile birinci olan "Sonsuz"a ödüllerini verdi.

Konuşmanın ardından Uluslararası Kısa Metraj Film yarışmasında birinci olan "The Teacher"e ödülü Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Bölümü Direktörü Lina Buhari Bokhary tarafından verildi.

Yönetmenler, Nuri Bilge Ceylan, Reis Çelik, sanatçı Şerif Sezer, oyuncular İpek Tuzcuoğlu, Haluk Piyes ile çok sayıda davetli Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek, basın mensuplarına poz verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, kırmızı hali geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi.

Malatya'da gerçekleştirilen "8. Uluslararası Film Festivali"nde Uzun Metraj Film Yarışması'nda mücadele eden "Anons" ve "Güvercin" filmleri 5'er ödülün sahibi oldu.

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- Ulusal Ödüller

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nı kazanan "Anons" filminin ödülünü yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, Malatya Valisi Aydın Baruş'un elinden aldı. Coşkun, yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen Ödülü'nün de sahibi oldu.

Oyuncu Haluk Piyes, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Aydede" filmiyle Ezgi Mola'nın kazandığını açıkladı.

En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı Ödülü ise sanatçı Şerif Sezer tarafından "Güvercin" filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve "Halef" eserindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan'a verildi.

Festivalde ayrıca En İyi Senaryo Ödülü'nü ise "Aydede" filmiyle Abdurrahman Öner aldı.

"Anons" filmi ayrıca en iyi sanat yönetmeni, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, SİYAD En İyi Film Ödülü'nün de sahibi oldu.

En iyi yardımcı erkek oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü ile en iyi kurgu ödülünü de "Güvercin" filmi aldı.

- Malatya Film Platformu Ödülleri

Festival kapsamında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Malatya Film Platformu kapsamında gerçekleşen yarışmalarda da ödüller sahiplerini buldu.