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8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Malatya Film Platformu'na 188 proje başvuru yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Malatya Film Platformu'na 188 proje başvuru yaptı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenecek festival kapsamındaki 2. Malatya Film Platformu'na başvurular 31 Ağustos Cuma günü sona erdi.

Film platformunun uzun ve kısa metraj destek bölümlerine 188 proje başvurdu.

Yeni yeteneklerin ilk film projeleriyle katıldığı başvurular arasında çok sayıda ödüllü senarist, yönetmen ve yapımcılara ait projeler de yer alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, Festival kapsamında 11-15 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek ve yapım öncesi projelerin destekleneceği Malatya Film Platformuna gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, platformun festivale ayrı bir değer ve heyecan kattığını kaydetti.

Festivallerin ulusal sinemanın gelişmesinde önemli bir rolü olduğuna dikkati çeken Polat, amaçlarının deneyimli sinemacıları desteklemek ve yeni yetenekleri cesaretlendirmek olduğunun ifade etti.

Başkan Polat, bu yıl festival kapsamında TRT tarafından kısa film alanında verilmeye başlanacak yeni desteklerin de ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, festivalin yapım destekleri açısından kısa sürede öncü bir misyon üstlendiğini bildirdi.

Festival Direktörü Suat Köçer ise geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri Malatya Film Platformu'nun kısa sürede sinema sektörünün ilgi odağı haline geldiğini ve bu yıl ilginin katlanarak arttığını kaydetti.

Platformun bir yandan yapım öncesi projeleri desteklerken diğer yandan da bu projelerin gelişmesi ve yapım sonrası süreçlerine katkı amacıyla bir dizi eğitim ve etkinlik içerdiğini aktaran Köçer, platforma geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılacağını anlattı.

Köçer, bu yılki yeniliklerle Malatya Film Platformu'nun kapsamı ve içeriği büyük ölçüde zenginleştiğini belirterek, "Çok sayıda söyleşi, workshop, master class, toplantı, gezi ve diğer etkinliklerle platform katılımcılarını hayli yoğun bir program bekliyor olacak. Bu yıl TRT'nin 3 kısa filme sağlayacağı yeni destekler, platforma eklenen yeni bölümler ve kapsamları genişletilen atölyelerle Malatya İnönü Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve 10 farklı üniversiteden sinema-TV öğrencilerini kapsayan eğitim projesinin Malatya Film Platformu'na büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köçer, bu yıl finale kalan 20 proje arasından, jüri tarafından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere 5 projeye destek ödülleri vereceklerini bildirdi.

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"8. Malatya Uluslararası Film Festivali" Hacı Uğur Polat Malatya Suat Köçer

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