8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Malatya Film Platformu, bu yıl uluslararası nitelik kazanacak.

Festival Direktörü Suat Köçer, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, hem Türkiye'de hem dünyada festivallerin desteklenmesi için platformlar kurulduğunu belirterek, geçen yıl festival kapsamında Malatya Film Platformu'nu kurduklarını ve yapım öncesi projelerin desteklenmesi noktasında imkanlar hazırladıklarını söyledi.

Bu sene platforma yeni bir alan ekleyerek 3 kısa filme yapım desteği verdiklerini dile getiren Köçer, "Festival kapsamında düzenlediğimiz Malatya Film Platformu'nu bu yıl uluslararası hale getireceğiz. Biz Türkiye'nin inisiyatifinde, öncülüğünde, yakın coğrafyada sinema, film projelerinin desteklenmesi için bir yapı oluşturduk. Bu yapının da ilk partneri Azerbaycan olacak." dedi.

Platformun, film projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli finansal kaynaklar ve bir takım imkanları oluşturan bir fon olduğunu vurgulayan Köçer, aynı zamanda içerisinde eğitim ve buluşma gibi aktivitelerin de yer aldığını ifade etti.