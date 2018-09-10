8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamındaki Malatya Film Platformu, bu yıl uluslararası nitelik kazanacak.
Festival Direktörü Suat Köçer, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, hem Türkiye'de hem dünyada festivallerin desteklenmesi için platformlar kurulduğunu belirterek, geçen yıl festival kapsamında Malatya Film Platformu'nu kurduklarını ve yapım öncesi projelerin desteklenmesi noktasında imkanlar hazırladıklarını söyledi.
Bu sene platforma yeni bir alan ekleyerek 3 kısa filme yapım desteği verdiklerini dile getiren Köçer, "Festival kapsamında düzenlediğimiz Malatya Film Platformu'nu bu yıl uluslararası hale getireceğiz. Biz Türkiye'nin inisiyatifinde, öncülüğünde, yakın coğrafyada sinema, film projelerinin desteklenmesi için bir yapı oluşturduk. Bu yapının da ilk partneri Azerbaycan olacak." dedi.
Platformun, film projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli finansal kaynaklar ve bir takım imkanları oluşturan bir fon olduğunu vurgulayan Köçer, aynı zamanda içerisinde eğitim ve buluşma gibi aktivitelerin de yer aldığını ifade etti.
Azerbaycan Kültür Bakanlığı Kinostüdyo Direktörü Müşfiq Hatemov ise kurum olarak festivalde yapılan işleri desteklediklerini ve aktivitelere katılmak istediklerini belirtti.
Hatemov, festivalde yapılan işlerin çok önemli olduğunu kaydederek, Malatya Uluslararası Film Festivali'nin dünyaya açılacağına inandığını sözlerine ekledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da festivalin, Türkiye'nin önemli etkinliklerinden bir tanesi olduğunu söyledi.
Bu festivallerin sürekli hale gelmesi gerektiğine değinen Polat, şöyle konuştu:
"Sinema, aslında kültürlerin yayılmasında en önemli faktördür. Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam'da bataklığa saplanmıştır ama saplandığı bataklığı 'Rambo'lar ve benzeri artistlerle zafere dönüştürme gayretine girişmiştir. Şu an dünyaya sorsanız, Amerika'nın Vietnam'daki bataklığını değil kahramanlıklarını konuşur. Bu sadece bir yanıltmadır. Aynı zamanda sinemayı çok iyi bir şekilde stratejik bir araç olarak kullanmalarıdır. Bölgenin diğer aktörleriyle birlikte biz tekrar tarihteki büyük gücümüzü almamız gerekiyor. Ülkenin büyüme stratejisine denk olarak da kültürde sanatta aynı büyüklüğü gerçekleştirmemiz gerekiyor."
Konuşmaların ardından Köçer ve Hatemov tarafından platform kapsamında partnerlik anlaşması imzalandı.
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