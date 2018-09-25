8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in üstleneceği belirtildi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, festivalin 9 Kasım'da başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını, çok sayıda filmin senaryosunda da imzası bulunan yönetmen Reis Çelik'in üstleneceği ifade edildi.

Çelik'in 1990'lı yıllardan itibaren adını duyurarak yeni Türk sinemasının önde gelen yönetmenleri arasında yer aldığı ve cesur yaklaşımları kadar deneysel çabalarıyla da dikkati çeken filmlere imza attığı aktarılan açıklamada, yönettiği filmlerle ulusal ve uluslararası tanınmış festivallerden ülkeye çok sayıda önemli ödül taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan, Ulusal bölümün jüri üyelerinin ve bu bölümde yarışacak filmlerin, festivalin 10 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

