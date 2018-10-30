8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla 9-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında engelliler için hazırlanan 6 filmin gösterimi gerçekleşecek.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl festival kapsamında düzenlenen "Festival Geldi" ve "Belki Köye Bir Film Gelir" başlıklı bölümlerin bu yıl da çok sayıda sinemaseveri bir araya getireceği belirtildi.

"Festival Geldi" bölümünde çocuklardan özel gereksinimli bireylere, Malatya Beydağı Konaklama Tesisi'nde kalan Suriyeli misafirlerden huzurevi sakinlerine kadar herkesin festival heyecanı yaşayacağı kaydedilen açıklamada, "Belki Köye Bir Film Gelir" bölümüyle de festival filmlerinin Malatya'nın tüm ilçelerinde gösterime konulacağı ifade edildi.

Festival kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Malatya Çocuk Evleri Sitesinde hayatlarını devam ettiren çocukların da sinemayla buluşacağı aktarılan açıklamada, çocukların sinemaya olan meraklarına katkıda bulunmak ve bu meraklarını bir adım daha ileri taşımanın amaçlandığına dikkati çekildi.