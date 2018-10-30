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8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Festival kapsamında engelliler için de 6 özel film gösterime sunulacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla 9-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında engelliler için hazırlanan 6 filmin gösterimi gerçekleşecek.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl festival kapsamında düzenlenen "Festival Geldi" ve "Belki Köye Bir Film Gelir" başlıklı bölümlerin bu yıl da çok sayıda sinemaseveri bir araya getireceği belirtildi.

"Festival Geldi" bölümünde çocuklardan özel gereksinimli bireylere, Malatya Beydağı Konaklama Tesisi'nde kalan Suriyeli misafirlerden huzurevi sakinlerine kadar herkesin festival heyecanı yaşayacağı kaydedilen açıklamada, "Belki Köye Bir Film Gelir" bölümüyle de festival filmlerinin Malatya'nın tüm ilçelerinde gösterime konulacağı ifade edildi.

Festival kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Malatya Çocuk Evleri Sitesinde hayatlarını devam ettiren çocukların da sinemayla buluşacağı aktarılan açıklamada, çocukların sinemaya olan meraklarına katkıda bulunmak ve bu meraklarını bir adım daha ileri taşımanın amaçlandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, iki başlıkta toplam 11 filmin 19 gösterimle sanatseverle buluşacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, festival kapsamında engelliler için de 6 filmin gösterileceği kaydedildi.

Filmlerden 3'ünün sesli betimleme, ayrıntılı alt yazı ve işaret dili donanımlarıyla desteklenmiş halde ekrana taşınacağı aktarılan açıklamada, diğer 3 filmin ise yürüme engelli sinemaseverler için özel hazırlanan salonlarda beğeniye sunulacağı duyuruldu.

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"8. Malatya Uluslararası Film Festivali" Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi

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