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8 Mart Berlin’de resmi tatil ilan edildi

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Berlin, Almanya’da resmi tatil günü sayısının en az olduğu eyaletti.

8 Mart Berlin’de resmi tatil ilan edildi

Resmi tatil günlerinin sayısını artırmak amacıyla, eyalette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil günü olduAlmanya’nın Berlin eyaletinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil günü olmasına karar verildi. Berlin eyalet parlamentosunda Perşembe günü yapılan oylamada, konuyla ilgili yasa değişikliği koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Yapılan değişiklik bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak ve 8 Mart 2019 eyalette resmi tatil günü olacak.

2020 yılında 8 Mart Pazar gününe rastlıyor. Bu nedenle yasada yapılan değişikliğe göre, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75’inci yıldönümü olan 8 Mayıs 2020 bir kereye mahsus olmak üzere resmi tatil günü olacak. Böylelikle, Berlin'de 2020 yılında da 10 gün resmi tatil sayılacak.

Bu yıla kadar senede 9 resmi tatil günü bulunan Berlin, Almanya'daki 16 eyalet arasında en az resmi tatil gününe sahip olan eyaletti. Buna karşılık Bavyera'da yılda 13, Baden-Württemberg'de ise 12 resmi tatil günü bulunuyor.

Koalisyon memnun, muhalefet tepkili

8 Mart'ın resmi tatil günü olması, eyalet parlamentosunda uzun süren tartışmaların ardından kabul edildi.

Eyalet parlamentosu SPD Grubu Eşitlik Politikaları Sözcüsü Derya Çağlar, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, kararı "Kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin sağlanması yolunda önemli bir işaret" sözleriyle değerlendirdi. Sol Parti ve Yeşiller'den de benzer açıklamalar geldi.

Buna karşılık eyalette muhalefette yer alan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) kararı eleştirdi.

CDU'lu eyalet milletvekili Stefan Evers, 8 Mart’ın resmi tatil günü olmasını eleştirerek, Berlin eyaletinin Kuzey Kore, Vietnam, Çin ve Kamboçya gibi ülkelerle aynı düzeye geldiğini savundu. CDU, sabit bir resmi tatil günü yerine, her yıl değişecek bir gün öneriyordu. Örneğin, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü olan 9 Kasım 2019'un resmi tatil günü olmasını istiyordu.

AfD ise Hristiyanlıkta reformların anısına 31 Ekim Reformasyon Günü'nün resmi tatil günü olmasını talep ediyordu.

Eyalet parlamentosu Yeşiller Grubu Kadın Politikaları Sözcüsü Anja Kofbinger, koalisyon partilerinin dini bir tatil gününe karşı çıktıklarını, bütün Berlinliler için dinden bağımsız bir günün resmi tatil olmasını istediklerini dile getirdi.

Sanayi ve Ticaret Odası'ndan eleştiri

Berlin Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) ise Berlin'de resmi tatil günlerinin sayısının artırılmasını eleştirdi. IHK'dan yapılan açıklamada, resmi tatil günlerinin sayısının artırılmasının eyalet ekonomisi açısından yüzde 0,3 zarar anlamına geleceği belirtildi.

dpa,epd/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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