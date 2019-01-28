8 Mart Berlin’de resmi tatil ilan edildi

Resmi tatil günlerinin sayısını artırmak amacıyla, eyalette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatil günü olduAlmanya’nın Berlin eyaletinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün resmi tatil günü olmasına karar verildi. Berlin eyalet parlamentosunda Perşembe günü yapılan oylamada, konuyla ilgili yasa değişikliği koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Yapılan değişiklik bu yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak ve 8 Mart 2019 eyalette resmi tatil günü olacak.

2020 yılında 8 Mart Pazar gününe rastlıyor. Bu nedenle yasada yapılan değişikliğe göre, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 75’inci yıldönümü olan 8 Mayıs 2020 bir kereye mahsus olmak üzere resmi tatil günü olacak. Böylelikle, Berlin'de 2020 yılında da 10 gün resmi tatil sayılacak.

Bu yıla kadar senede 9 resmi tatil günü bulunan Berlin, Almanya'daki 16 eyalet arasında en az resmi tatil gününe sahip olan eyaletti. Buna karşılık Bavyera'da yılda 13, Baden-Württemberg'de ise 12 resmi tatil günü bulunuyor.