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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Aikido ve Ju Jutsu öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 21:40 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadınlara Aikido ve Ju Jutsu eğitimi verildi.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadınlara Aikido ve Ju Jutsu eğitimi verildi. Çanakkale'de Koza Gençlik Derneği ve Zen Code Akademi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlara bir buçuk saat süren savaş sanatları Aikido ve Ju Jutsu eğitimi verildi. Zen Coda Akademide Aikido ve Ju Jutsu Antrenörü Emre Esen tarafından kadınlara kendilerini dışarıda nasıl korumaları, çantalarını nasıl taşımaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Kadınlar, ardından Aikido ve Ju Jutsu ile kendilerini savunmaları adına temel bilgi aldı. 'KENDİNİ SAVUNMALARI İÇİN ÖZEL BİR PROGRAM HAZIRLADIK' Eğitimi veren antrenör Emre Esen, "Koza Gençlik Derneği'yle beraber bugün kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kendini savunmaları için özel bir program hazırladık. En temel bilgiler olan nasıl düşebiliriz, nasıl sokakta kendimizi kontrol edebiliriz. Çantamızı nasıl taşımalıyız. Bunun gibi farkındalık arttırıcı bilgiler verdik dedi. 'AVCI OLURUZ' Çanakkale'de yaşayan ve 4 yıldır dövüş sanatları üzerine eğitim aldığını belirten Hanife Emre (52), "Bu sanata başladığımda bu sanatın sadece dövüş sanatları olduğunu zannediyordum. Ama halbuki kendini koruma ve savunma sanatlarıyla birleşince olayın daha farklılaştığını görüyorsunuz. Bütün kadınlarımızın gelmesi gerekiyor. Ben şuanda kendimi savunabilecek durumdayım. Ama bütün kadınlarında bu savunma sanatını yapmasını isterim. Kişisel gelişim derken hayatımızda başımıza her an bir şey gelebilir. Ama kendimizi korumayı öğrenmezsek tabi ki av oluruz. Ama burada bir şeyler öğrenirsek, avcı oluruz" diye konuştu.

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