Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kadınlarımızın birey olarak kendi sorunlarına sahip çıkması, yaratıcı güçlerini ortaya koymaları ve daha iyi bir yaşam için çaba göstermeleri, büyük Türkiye'nin hedeflerine kısa sürede ulaşmasına önemli katkılarda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Toruntay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün kadınların yaşamdaki rolü ve öneminin vurgulanması adına önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk kadınının, tarihsel süreçte gerek özgürlük mücadelesine gerekse de ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşantıya çok büyük katkısı olmuştur. Bu anlamda, ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlarımızın sayısının artması da ayrı bir övünç kaynağımızdır. Kadınlarımızın birey olarak kendi sorunlarına sahip çıkması, yaratıcı güçlerini ortaya koymaları ve daha iyi bir yaşam için çaba göstermeleri, büyük Türkiye'nin hedeflerine kısa sürede ulaşmasına önemli katkılarda bulunacaktır."

