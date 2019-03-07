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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "AK Parti olarak güçlü toplumun temelinde güçlü kadın varlığının olduğunu biliyoruz. Bu düşünce ile 17 yıldır kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı öncelik haline getiren bir anlayış ile yol yürüdük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti olarak güçlü toplumun temelinde güçlü kadın varlığının olduğunu biliyoruz. Bu düşünce ile 17 yıldır kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı öncelik haline getiren bir anlayış ile yol yürüdük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca ülkenin verdiği bütün mücadelelerde ön saflarda yer alan kadınların, bugün de Türkiye'yi geleceğe taşıma mücadelesinin kahramanları olduğunu belirtti.

Kadınların, siyaset, iş ve akademi dünyası, kamu yönetimi, sanat ve spor gibi hayatın her alanında üzerine düşeni yaptığını kaydeden Kaya, "AK Parti olarak güçlü toplumun temelinde güçlü kadın varlığının olduğunu biliyoruz. Bu düşünce ile 17 yıldır kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı öncelik haline getiren bir anlayış ile yol yürüdük." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların yararına anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirirken, ayrımcılığı, kadına yönelik şiddet ve istismarı ortadan kaldırmayı, kadın istihdamı ve girişimciliğini, kız çocukların eğitimini desteklemeyi vazife bildiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, kızlarımızın ve kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettikleri yeri almaları için bizi daima destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsım ve tüm kadınlarımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Medeniyetimizin, inanç ve değerlerimizin taşıyıcı unsuru olan kadınlarımız, Türkiye'nin gücüne güç katan öncülerimizdir. Bu inançla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aileyi güçlendirecek, kadın haklarını geliştirecek politikalar üretmeye ve uygulamaya tüm kararlılığımız ile devam edeceğiz. Daha müreffeh, daha aydınlık bir Türkiye temennisiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya

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