AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Köklü geleneğimizin devamı, medeniyet birikimimizin inşasında önemli rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmenin en önemli koşulunun üretimde, sanatta, sporda, yönetimde, eğitimde, hayatın her alanında kadın ve erkeğin hep birlikte yer alması olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren tüm çalışmalarının, kadının başta siyaset olmak üzere her alanda aktif olarak yer alması, kadınların güçlenmesi, daha görünür ve etkin olmaları yönünde olduğunu bildiren Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil, bütün toplum için bir eksikliktir'. Kadınlar eskiye oranla bugün, gerek siyasi hayatta, gerek akademide, gerekse iş dünyasında çok daha güçlü, çok daha öz güven sahibi çok daha üretken ve aktif bir konumdadır. Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın çok büyük emeği ve katkıları bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.