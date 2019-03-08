İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı.

TAV Havalimanları AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, havalimanı giriş kapılarındaki yolculara çalışanlar tarafından çiçek verildi.

Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya ve Alanya'daki havalimanlarında da yapılan etkinlikten dolayı yolcular memnuniyetlerini dile getirdi.

Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri genel müdür yardımcıları İbrahim Ümit ile Abdülkadir Özkök de terminalleri dolaşarak, kadın personele gül ile hediye takdim etti.

