HABER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2018 Raporu'na göre Türkiye, cinsiyet eşitliği sıralamasında 147 ülke arasında 130'uncu sırada"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2018 Raporu'na göre Türkiye'nin cinsiyet eşitliği sıralamasında 147 ülke arasında 130'uncu sırada olduğunu bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesini ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'de de Dünya Kadınlar Günü'nün 1921'den bu yana kadın mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Türkiye'de de hak, hukuk, adalet, eşitlik diyen kadınlarımız bu mücadele bayrağını onurla taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu onurlu mücadeleyi verenlerden birinin de ÇYDD'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan olduğunu kaydeden Kaya, Saylan'ın, Kardelen Projesi'ni başlatarak kız çocuklarının okutulması için aydınlık yol açan eğitim neferi olduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'de kadınların çok büyük sorunları olduğunu ileri süren Saylan, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2018 Raporu'na göre Türkiye, cinsiyet eşitliği sıralamasında 147 ülke arasında 130'uncu sırada. Kadınlarımız iş gücüne katılımında 131, siyasal hayata katılımda 113, eğitim eşitliğinde 106, sağlık imkanlarına ulaşımda ise 67'nci sırada yer alıyor. Eğitim Reformu Girişimi'nin 2017-2018 Eğitim İzleme Raporu'na göre kadınların yüzde 34'ü okulu bırakıyor.

Okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4'ü kadın. 2 milyonu aşkın kız çocuğu ilkokula gidemiyor. Bugün ÇYDD'nin binlerce gönüllü neferi, Türkan Saylan'ın en tepelere çıkardığı bayrağı taşıyor. Türkan Saylan'ın yoldaşları onun açtığı yolda, Anadolu'nun dört bir yanında kardelenlerin eğitim hakkı için mücadele ediyor. Biz de bu mücadelenin içindeyiz, bayrağı taşıyanlardanız. Hep birlikte baharı getireceğiz kardelenlerin ülkesine. Martın sonu bahar olacak."

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
CHP'li Torun: Ayrıştırmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğizCHP'li Torun: Ayrıştırmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyeceğiz
Bakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklarBakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklar
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.