CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2018 Raporu'na göre Türkiye'nin cinsiyet eşitliği sıralamasında 147 ülke arasında 130'uncu sırada olduğunu bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesini ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'de de Dünya Kadınlar Günü'nün 1921'den bu yana kadın mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Kaya, "Türkiye'de de hak, hukuk, adalet, eşitlik diyen kadınlarımız bu mücadele bayrağını onurla taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu onurlu mücadeleyi verenlerden birinin de ÇYDD'nin kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan olduğunu kaydeden Kaya, Saylan'ın, Kardelen Projesi'ni başlatarak kız çocuklarının okutulması için aydınlık yol açan eğitim neferi olduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'de kadınların çok büyük sorunları olduğunu ileri süren Saylan, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2018 Raporu'na göre Türkiye, cinsiyet eşitliği sıralamasında 147 ülke arasında 130'uncu sırada. Kadınlarımız iş gücüne katılımında 131, siyasal hayata katılımda 113, eğitim eşitliğinde 106, sağlık imkanlarına ulaşımda ise 67'nci sırada yer alıyor. Eğitim Reformu Girişimi'nin 2017-2018 Eğitim İzleme Raporu'na göre kadınların yüzde 34'ü okulu bırakıyor.