MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından MHP'nin kazandığı belediyelerde 'Bireysel Farklılıklara Duyarlı Bütçeleme' yaklaşımını uygulamayı hedefliyoruz." dedi.

Depboylu, parti genel merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınların zaman içinde değişen toplumsal statüsüyle itildikleri geri plandan kazandıkları yeni haklarla sıyrıldıklarını ve hak ettikleri mertebeye doğru yol almaya başladıklarını söyledi.

Ancak henüz istenilen ve arzu edilen sonuca ulaşılamadığını vurgulayan Depboylu, daha çok çalışılması, emek ve mesai harcanması gerektiğini kaydetti.

Depboylu, MHP olarak kadınların sorunlarının çözümüne dair her konuyu görev kabul ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından MHP'nin kazandığı belediyelerde 'Bireysel Farklılıklara Duyarlı Bütçeleme' yaklaşımını uygulamayı hedefliyoruz. Burada temel amacımız, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar başta olmak üzere toplumun her bireyinin birbirinden farklı sorun ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak adil ve uygulanabilir disipline edilmiş bir bütçeleme sistemi yaratmaktır."