İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Türkiye'yi iki kanatlı bir kuş gibi düşünüyoruz. İki kanat birlikte çırpmazsa, yükselmenin yeterli olmayacağına inanıyoruz. O yüzden siyasette, iş dünyasında, ekonomide ve bütün karar mercilerinde kadınlar ve erkekler omuz omuza bu ülkeyi yükseltecek." dedi.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samandıra Meydanı'nda "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin kadınları ve kız çocukları için çalıştığını ifade eden Kaya, sağlıkta, eğitimde, iş hayatında birçok düzenlemeye imza atıldığını ve kadınların güçlendirildiğini anlattı.

Kaya, 2002'den önce Türkiye'de iş gücüne katılan kadın oranı yüzde 23 iken, bugün oranın yüzde 34'lere ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu oranı 2023'te yüzde 41'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye yükselecek, güçlenecek ancak ve ancak kadınlarla erkekler omuz omuza, her platformda gece gündüz demeden çalışırsa yükselecek. Biz, Türkiye'yi iki kanatlı bir kuş gibi düşünüyoruz. İki kanat birlikte çırpmazsa, yükselmenin yeterli olmayacağına inanıyoruz. O yüzden siyasette, iş dünyasında, ekonomide ve bütün karar mercilerinde kadınlar ve erkekler omuz omuza bu ülkeyi yükseltecek. 2002'de AK Parti iktidara ilk geldiğinde 24 kadın vekilimiz vardı, bugün 104 kadın milletvekili var."