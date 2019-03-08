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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde resepsiyon ve "Kadınlarımızın Gücü" isimli resim sergisi düzenlendi - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'daki Türk firmasına ait tekstil fabrikasında çalışan kadınlara çiçek hediye etti

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un eşi Pınar Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona ülkedeki Türk kurumlarında çalışan kadınlar başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Pınar Koç, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, 8 Mart'ın Bosna Hersek'te özel şekilde kutlandığına işaret etti.

Büyükelçilik'teki program kapsamında ayrıca Prof. Dr. Birsen Çeken'in "Kadınlarımızın Gücü" isimli resim sergisi açıldı.

Çeken, yaptığı konuşmada, eski Türk toplumlarında en önemli sosyal birlik olan ailenin temelini kadının oluşturduğu vurgulayarak, "Türk destanları ve felsefesinde kadın önemli bir yere sahiptir. Sergimde yer alan eserlerden üç tanesinde bu konu işlenmiştir." dedi.

Türk kadınlarının gücünün Kurtuluş Savaşı'nda Şerife Bacı, Nene Hatun, Nezahat Onbaşı ve daha yüzlercesiyle görüldüğünü kaydeden Çeken, "Kadın, toplumun içindeyse o toplum üretkendir, medenidir, ileridir." ifadesini kullandı.

- Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'ten emekçi kadınlara ziyaret

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de Sırbistan'ın orta kesimindeki Cuprija beldesinde bulunan Türk firmasına ait tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bilgiç, Sırbistan'da 2015 yılından beri faaliyet gösteren ve 120 çalışanı bulunan fabrikadaki kadınlara çiçek vererek onlarla sohbet etti.

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