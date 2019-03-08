8 Mart Dünya Kadınlar Günü

D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131nda kad\u0131nlar 8 Mart D\u00fcnya Kad\u0131nlar G\u00fcn\u00fc'n\u00fc kutlad\u0131, e\u015fit haklar talepleri ve kad\u0131nlara kar\u015f\u0131 \u015fiddetin son bulmas\u0131 i\u00e7in sokaklara \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u00e7inden ses geliyordu! O mezar\u0131 kaz\u0131nca g\u00f6zlerine inanamad\u0131larSuriye'deki Yabanc\u0131 Sava\u015f\u00e7\u0131larla Seyahat G\u00fcvenli\u011fi Yeniden G\u00fcndemdeABD B\u00fct\u00e7esinden Ivanka Trump'\u0131n Kad\u0131n Fonuna 100 Milyon Dolar
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