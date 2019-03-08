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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2019 23:31 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, eşit haklar talepleri ve kadınlara karşı şiddetin son bulması için sokaklara çıktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, eşit haklar talepleri ve kadınlara karşı şiddetin son bulması için sokaklara çıktı.

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