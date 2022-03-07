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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı?

07.03.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk ne zaman kutlandığı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Eski ve vahim bir olay sonucu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaktadır. İşte haberin detayları!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemde yer alan konulardan biridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kıvılcımları 1910 yılında Danimarka'da atılmıştır. Türkiye'de ise 1921 yılında böyle bir gün olabileceği söylenmeye başlandı. Bu tarihten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair merak edilenleri haberimizde işledik...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Dünyada ilk kadınlar günü kıvılcımı 26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında atıldı. Ancak 8 Mart 1857 yılında ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istediği için bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitledi. Sonrasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın olmak üzere 129 işçi hayatını kaybetti. Bu olay sonrası Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 yılındaki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde farklı şekillerde kendini gösterir. Örneğin bazı ülkelerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde de protesto günü veya kadınlığı kutlayan bir gün olarak görülür.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de 1921 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılamadı. 1984 yılından itibaren her geçen gün daha da geniş kitleler tarafından kutlanmaya devam edilmektedir.

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