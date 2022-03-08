8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Neden kutlanır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk ne zaman kutlandı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemde yer alan konulardan biridir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk kıvılcımları 1910 yılında Danimarka'da atılmıştır. Türkiye'de ise 1921 senesinde böyle bir gün olabileceği söylenmeye başlandı. Bu tarihten sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair merak edilenleri sizler için derledik...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Dünyada ilk kadınlar günü kıvılcımı 26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında atıldı. Ancak 8 Mart 1857 yılında ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istediği için bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitledi. Sonrasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın olmak üzere 129 işçi hayatını kaybetti. Bu olay sonrası Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 yılındaki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde farklı şekillerde kendini gösterir. Örneğin bazı ülkelerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde de protesto günü veya kadınlığı kutlayan bir gün olarak görülür.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye’de 1921 yılında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılamadı. 1984 yılından itibaren her geçen gün daha da geniş kitleler tarafından kutlanmaya devam edilmektedir.

