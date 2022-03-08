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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 10 kadına sorduk: "Mutlu musunuz? (MYNET TV-Özel)

08.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sokağa indik. Mynet özel haber ekibi olarak kadınlara sorduk; "Mutlu musunuz? Kadın hakları için bir çalışma yapsanız bu ne olurdu?"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 10 kadına sorduk: "Mutlu musunuz? (MYNET TV-Özel)

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sokağa çıkıp, bugünün sahibi kadınlara sorduk "Mutlu musunuz?"

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***MYNET TV - Özel

Kadına yönelik şiddet haberlerinin artık son bulmasını isteyen kadınlar, cinsiyet eşitliliğinin önemine vurgu yapıyor. Evden, sokağa, iş hayatına kadar her alanda kadınlara karşı çıkarılan engeller olduğunu ve yaşadıkları sorunların çözümü için eğitimi işaret eden kadınlar; bu sayede toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kadına yönelik şiddet konusunda toplumun her kesiminin bir sorumluluğu ve suçu olduğunu belirten kadınlar, kadın haklarına daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor.

Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar, tüm dünyaya "Hiçbir kadının şiddete maruz kalmadığı, herkesin daha eşit bir şekilde olduğu bir yaşam istiyoruz. Herkes çalışsın; ekonomik olarak, düşünce olarak bir şekilde kendisini geliştirsin. Hiçbir zaman kendilerini bir erkeğe; bir babaya, bir ağabeye, bir eşe mahkum bırakmasınlar" diye seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Kadınlar Günü
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