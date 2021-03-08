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  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yollar trafiğe mi kapatılıyor?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yollar trafiğe mi kapatılıyor?

08.03.2021 00:10 | Son Güncelleme:
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da yollar trafiğe mi kapatılıyor?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri sebebiyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılması ile ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da bazı caddelerde trafiğe izin verilmeyecek. Haberin devamında trafiğe kapanacak güzergahları bulabilirsiniz.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri sebebiyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yolların duyurusu yapılırken alternatif güzergahlarda belirtildi. Etkinliklerden dolayı trafiğin kapatılması saat 14'den sonra başlayacak.

İŞTE İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek."

Açıklamada, alternatif güzergahların Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Sıraselviler Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.

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