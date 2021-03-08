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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kahreden tablo! 2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

08.03.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kahreden tablo! 2020’de 300, iki ayda 58 kadın katledildi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, geçen yıl 300 kadın cinayeti işlendiğini açıkladı. Bu yıl ise ocakta 23, şubatta 35 kadının katledildiğini belirten Başkan Güllü, iktidara 9 maddelik çağrıda bulundu.

Türkiye 8 Mart Dünya Emeçi Kadınlar Günü'nü kadına şiddetin gölgesinde kutlayacak. Geçtiğimiz yıl 300 kadın cinayeti işlendi, 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ocak ayında 23, şubatta 35 kadın katledildi.

Sözcü Gazetesi'nden Hande Zeyrek'e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, iktidara 9 maddelik çağrıda bulundu.

İşte Güllü'nü 9 maddelik çağrısı:

1 -Şiddeti siyaset üstü tutarak partiler bir masada buluşsun.

2 – İstanbul sözleşmesi kaldırılmasın.

3 – Israrlı takip için TCK'da tanımlı suç oluşturulsun.

4 – Kadınların tahsil edilemeyen nafakaları konusuna çözüm getirilsin.

5 – Her ay şiddet ve kadın cinayeti sayısı açıklansın.

6 – Erken yaş evliliği konusunda af tartışmaları kapatılsın.

7 – Belediye ve aile bakanlığı sığınaklar açmaya başlasın.

8 – Siyasi partiler yasası değişsin, karar mekanizmalarının yolu kadınlara açılsın.

9 – Kadınsız anayasa yapma fikri gündeme bile gelmesin.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti

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