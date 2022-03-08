8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Anlamlı hediye önerileri nelerdir? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

8 Mart 1857'de Amerika New York'ta tekstil sektöründe çalışan kadınlar, çalışma koşullarının düzeltilmesi için grev yaptı. Grev esnasında çıkan yangında, fabrikanın önündeki barikatlar nedeniyle kaçamayan 120 kadın hayata gözlerini yumdu. Olaydan 52 yıl sonra her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Bu anlamlı günde sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri haberimizde derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alınabilecek hediyeler...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINIR?

Klasik olsa da çiçek hediye için alınabilecek en güzel ürünler arasındadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zambak, Orkide, Papatya, Karanfil ya da kırmızı olmak kaydıyla gül tercih edilebilir.

Takı seven bir kadın için tarzına uygun güzel bir kolye tercih edebilirsiniz.

Evin havasına uygun bir süs eşyası alabilirsiniz.

Ruj, rimel, allık gibi kozmetik eşyaları satın alabilirsiniz. Birçok kozmetik markası Kadınlar Günü'nde indirime gidiyor.

Birlikte güzel fotoğraflarınızın yer aldığı kareyi çıkartıp çikolatalı kutuda hediye edebilirsiniz.

Kahve severler için kahve satın alıp yanında çikolata gibi alternatiflerle hediye edebilirsiniz.

Alışveriş meraklısı kadınlar için tarzına uygun güzel bir parça satın alabilirsiniz.

Sosyal medyada da oldukça popüler olan büyük boy peluş ayıcık alabilirsiniz.

Hediye seçmekte çok zorlanıyorsanız kozmetik veya giyim mağazasından alışveriş çekini hediye olarak verebilirsiniz.

Renkli ve güzel çoraplar hediye edebilirsiniz.

Dolabındaki kıyafetlere uygun renkte çanta tercih edebilirsiniz.

Sizi de etkileyen, güzel bir roman hediye edebilirsiniz.





