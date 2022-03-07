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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

07.03.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya tarafından her yıl coşkuyla kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı saatler kaldı. Bu özel günde eşe, anneye sürpriz yapmak için araştırma yapılmaya başlandı. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alabileceğiniz hediyeleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

8 Mart 1857'de Amerika New York'ta tekstil sektöründe çalışan kadınlar, çalışma koşullarının düzeltilmesi için grev yaptı. Grev esnasında çıkan yangında, fabrikanın önündeki barikatlar nedeniyle kaçamayan 120 kadın hayata gözlerini yumdu. Olaydan 52 yıl sonra her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Bu anlamlı günde sevdiklerinize alabileceğiniz hediyeleri haberimizde derledik. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alınabilecek hediyeler...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINIR?

Klasik olsa da çiçek hediye için alınabilecek en güzel ürünler arasındadır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Takı seven bir kadın için tarzına uygun güzel bir kolye tercih edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Evin havasına uygun bir süs eşyası alabilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Ruj, rimel, allık gibi kozmetik eşyaları satın alabilirsiniz. Birçok kozmetik markası Kadınlar Günü'nde indirime gidiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Birlikte güzel fotoğraflarınızın yer aldığı kareyi çıkartıp çikolatalı kutuda hediye edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Kahve severler için kahve satın alıp yanında çikolata gibi alternatiflerle hediye edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Alışveriş meraklısı kadınlar için tarzına uygun güzel bir parça satın alabilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Sosyal medyada da oldukça popüler olan büyük boy peluş ayıcık alabilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Hediye seçmekte çok zorlanıyorsanız kozmetik veya giyim mağazasından alışveriş çekini hediye olarak verebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Renkli ve güzel çoraplar hediye edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Dolabındaki kıyafetlere uygun renkte çanta tercih edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

Sizi de etkileyen, güzel bir roman hediye edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne hediye alınır? Kadınlar Günü'nde ne yapılır?

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