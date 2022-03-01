8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada her yıl 8 Mart'ta kutlanır. 8 Mart aynı zamanda kadınların haklarına kavuştuğu tarih olarak bilinir. 8 Mart'a yaklaştğımız şu günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı ya da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanır şeklinde sorular sorulmaya başlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesine dair detayları haberimizde işledik...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çoşkuyla kutlanır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesi bir hayli eskiye dayanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk anma 1911 yılında Alman Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, ölen ABD'li kadın işçilerin anısına 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını önermesiyle başladı. Bu öneri oy birliği ile kabul edildi. İlk anma 1911 yılında yapıldı. Bu olaydan yaklaşık 10 yıl sonra, 1921 yılında Üçüncü Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda günün adı "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak değiştirildi.

Bazı ülkeler, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Kadınlar Günü kutlamalarına ve anmalarına bazı yasaklar, bir takım kısıtlamalar getirdi. Kadınlar 1960’lı yılların sonunda 8 Mart’ı yeniden anılmaya başlanıldı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün çıkış noktası şöyle olmuştur; Bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın öldü. Bu vahim olayın tarihi 8 Mart 1857 yılıydı.

40 bin kadın işçi, ABD’nin New York kentinde, bir dokuma fabrikasında greve başladı. Kadınlar sadece "daha iyi çalışma koşulları" istiyorlardı. Polisin fabrikaya kilitlediği kadın işçilerden 129'u, içeride çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Bu ölümler, dünya kadınlarının seslerini duyurabilmesi için yaktıkları ateşin ilk kıvılcımı olmuştur.

