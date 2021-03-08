HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde karısını ve oğlunu bıçakladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde karısını ve oğlunu bıçakladı

08.03.2021 16:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaşanılan tartışmanın ardından karısı ve oğlunu bıçaklayan şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yaşanılan tartışmanın ardından karısı ve oğlunu bıçaklayan şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu. Ağır yaralanan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartman 1. kat dairesinde meydana geldi. 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı. Yaşanılan kavganın ardından
Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız(44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bugün eve Mustafa Yıldız’ın Denizli’de yaşayan 2 halası gelerek çiftleri barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız’ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız’la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F.’yi (18)’ı bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A.’nın da(14) elini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralanan anne ve çocukları Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve F. Yıldız ile elini cam kesen A. Yıldız (14) ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Yıldız ve oğlu F.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandıKazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı
Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziBosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar

Fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır davası son durum!

Aleyna Çakır davası

Yenikapı'ya Kadir Topbaş'ın adının verilmesi için teklif

İBB'ye teklif sunuldu! 'Kadir Topbaş'ın ismi verilsin'

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Erdoğan, Boris Johnson'la görüştü

Son Dakika: Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

Çok yüksek riskli il Aksaray'da "indirim kampanyası yapılmaması" kararı alındı

O ilde indirim kampanyası yapılmayacak

Deep Nostalgia nasıl kullanılır? Fotoğraf canlandırma Deep Nostalgia nasıl indirilir?

Fotoğraf canladırma uygulaması Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.