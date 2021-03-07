8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajları | Resimli ve videolu Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Kadınlara verilen özel günlerin arasında belki de en anlamlı olan gündür 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Sahip olduğu ve olması gereken haklardan asla vazgeçmeyen, kendine olan inancı ile güvenini hiçbir zaman kaybetmeyen kadınlara adanan bu günde, hayatımızdaki her kadının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamamız gerekir.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

"Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun…"

“Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal Atatürk

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

"Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz… Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli… Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

FOTOĞRAFLI 8 MART KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

"Kadınlar hatırlamalıdırlar ki onlar toplumun temelidirler. Çünkü toplumu sadece kadınlarla düzeltebiliriz" -HH Shri Mataji Nirmala Devi