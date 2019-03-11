8 Mart Feminist Gece Yürüşü'ndeki ezan tartışması hakkında bilinenler neler?

Bu sırada Kültür Merkezi önünde ve çevredeki sokaklarda binlerce kadın toplandı.

Polis 8 Mart akşamı İstiklal Caddesi'ne çıkan birçok yolu kapattı ve yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüş, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. İstanbul Valiliği bu yıl caddede yürüyüşe izin verilemeyeceğini, gösteri yapmak isteyenlerin bir alt sokağa yönlendirileceğini açıkladı.

İstanbul'da 2003'ten bu yana her yıl 8 Mart'ta Feminist Gece Yürüyüşü düzenleniyor.

Peki iddialar nasıl ortaya çıktı? Tartışma nasıl gelişti? Eldeki veriler neyi gösteriyor?

Kadın örgütleri ise bu iddiaların doğru olmadığını savunuyor.

Fransız Kültür Merkezi'nin karşısındaki binalardan birinin üst katlarından çekildiği anlaşılan videoda hem kadınların protestolarının sesi hem de ezan sesi duyuluyor.

Birçok internet sitesi, bu video üzerinden gösteride ezanın protesto edildiği yönünde haberler yayımladı.

Özellikle Yeni Şafak'ta gazeteci Burak Doğan'ın 9 Mart'ta paylaştığı bir video bu iddianın kanıtı olarak sunuldu.

Göstericilerin bir bölümü dağılırken bazılarıysa yakınlardaki farklı noktalarda bir araya gelerek gösterilerini sürdürmeye çalıştı.

Yürüyüşün katılımcıları, eylemin en başından itibaren sloganlar, ıslıklar ve düdüklerle protestolarını gerçekleştirirken sık sık "Aç, aç, aç" ve "Yürüyüş Hakkımız Engellenemez" sloganlarıyla polisten barikatları kaldırmasını istedi.

BBC Türkçe'nin telefonla ulaştığı gazeteci Doğan, konuyla ilgili görüş bildirmek istemediğini belirtti.

Erdoğan ve hükümet yetkilileri neyi savunuyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart'ta Adana'daki seçim mitinginde, İstanbul'daki gösteride ezana 'terbiyesizlik yapıldığını' savundu:

"Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz belediye işi gönül işi diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz.

"Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor.

"Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz".

10 Mart akşamında bir grup, "Ezana uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Taksim'de bir gösteri yapmak istedi. Polis, göstericileri müdahale ederek dağıttı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Pazartesi günü Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak, 'belli bir grubun ezan protestosu gerçekleştirdiğinin açık ve net şekilde ortada olduğunu' söyledi.