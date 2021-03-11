8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan '10 kadın' gözaltına alındı

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan bazı kadınların gözaltına alındıkları bildirildi.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü hesabından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kimi arkadaşlarımız bu gece evlerine gidilerek gözaltına alındı" denildi.

https://twitter.com/8MartYuruyus/status/1369759884162514944

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 10 kadının gözaltına alındığı bilgisini edindiklerini duyurdu.

https://twitter.com/CHDistanbul/status/1369762008535605254

Dernek, açıklamasında gözaltına alınanlara 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasının yöneltildiği bilgisini edindiklerini belirtti.

https://twitter.com/CHDistanbul/status/1369755645067595778

Üniversiteli Kadın Kolektifi de, polisin ifadesine göre, gerekçenin 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde atılan, "Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyip" sloganı olduğunu yazdı.

https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1369757745138831362

BBC Türkçe henüz bağımsız olarak, kaç kadının gözaltına alındığını ve gözaltı gerekçesini teyit edemedi.