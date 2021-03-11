8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan '10 kadın' gözaltına alındı

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan bazı kadınların gözaltına alındıkları bildirildi.
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü hesabından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kimi arkadaşlarımız bu gece evlerine gidilerek gözaltına alındı" denildi.
https://twitter.com/8MartYuruyus/status/1369759884162514944
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 10 kadının gözaltına alındığı bilgisini edindiklerini duyurdu.
https://twitter.com/CHDistanbul/status/1369762008535605254
Dernek, açıklamasında gözaltına alınanlara 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasının yöneltildiği bilgisini edindiklerini belirtti.
https://twitter.com/CHDistanbul/status/1369755645067595778
Üniversiteli Kadın Kolektifi de, polisin ifadesine göre, gerekçenin 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde atılan, "Zıpla, Zıpla, Zıplamayan Tayyip" sloganı olduğunu yazdı.
https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1369757745138831362
BBC Türkçe henüz bağımsız olarak, kaç kadının gözaltına alındığını ve gözaltı gerekçesini teyit edemedi.
Twitter'da "#8Martadokunma" etiketiyle gözaltılara tepki gösteriliyor.
Gözaltıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasından bir hafta sonra gerçekleşmesi tepkilerin nedenlerinden biri.
https://twitter.com/8MartYuruyus/status/1369776164831629322
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklarken, "İfade vermek için mesai saati dışında yakalayıp, gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulup, gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz. İfade işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek" demişti.
https://twitter.com/bbcturkce/status/1366748626857435138