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8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kayalıklarından atlayarak intihar eden İl Kalkınma ve Koordinasyon Müdürü Muhammed Uğur Ekeroğlu için valilik önünde tören düzenlendi.

Zonguldak’ta kayalıklarından atlayarak intihar eden İl Kalkınma ve Koordinasyon Müdürü Muhammed Uğur Ekeroğlu için valilik önünde tören düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayat arkadaşını kaybeden eşi Cihan Ekeroğlu gözyaşlarına boğuldu.
Valilik binası önünde düzenlenen cenaze törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, İl Müftüsü Rüstem Can, kamu kurum ve kuruluşlarının başkanları ve daire müdürleri katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından dualar okunarak helallik istendi. Törende güçlükle duran Ekeroğlu’nun eşi Cihan Ekeroğlu, eşinin psikolojik sorunlarının olmadığını, çene ameliyatı sonrası zor günler yaşadığını ifade ederek gözyaşı döktü.
Valilik önünde düzenlenen törenin ardından Muhammed Uğur Ekeroğlu’nun cenazesi, Devrek’in Çaydeğirmeni beldesi Osmanbeyler köyü Alduvaklar Mahallesi’nde cuma namazının ardından toprağa verilecek.

İntihardan önce helallik istemiş
Zonguldak İl Kalkınma ve Koordinasyon Müdürü Muhammed Uğur Ekeroğlu’nun intihar etmeden önce telefonunun WhatsApp durumuna "Rabbim kimseyi çaresiz bırakma beni affet. Eşim, kızım, annem ve diğer tüm sevdiklerim sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı

8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı
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