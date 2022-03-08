8 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ankara, Balıkesir ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 8 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 8 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...
2022.03.08 05:51:03 39.1653 28.2763 6.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 05:47:50 37.0625 28.3998 12.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 05:40:09 37.6227 29.7957 8.8 -.- 2.0 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.03.08 05:34:56 40.5948 32.7685 5.3 -.- 2.6 -.- EGERLIKUZOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.03.08 04:49:17 38.5623 43.2978 17.7 -.- 1.5 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel
2022.03.08 02:07:47 40.4278 28.5505 9.4 -.- 2.1 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.08 02:03:04 38.0998 43.8648 5.0 -.- 2.7 -.- ARINDI-GURPINAR (VAN) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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