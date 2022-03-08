HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

08.03.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Salı deprem listesi haftanın ikinci gününde yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Ankara, Balıkesir ve Muğla gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. 8 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 8 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

8 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ankara, Balıkesir ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 8 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 8 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

8 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.08 05:51:03 39.1653 28.2763 6.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.08 05:47:50 37.0625 28.3998 12.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.08 05:40:09 37.6227 29.7957 8.8 -.- 2.0 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.03.08 05:34:56 40.5948 32.7685 5.3 -.- 2.6 -.- EGERLIKUZOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2022.03.08 04:49:17 38.5623 43.2978 17.7 -.- 1.5 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel
2022.03.08 02:07:47 40.4278 28.5505 9.4 -.- 2.1 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.08 02:03:04 38.0998 43.8648 5.0 -.- 2.7 -.- ARINDI-GURPINAR (VAN) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'
Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Ankara Balıkesir Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

Rusya'dan ateşkes kararı! Saat verdiler

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Rusya'dan ambargo uyarısı: Petrolün varil fiyatı...

Rusya'dan ambargo uyarısı: Petrolün varil fiyatı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.