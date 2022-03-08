8 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

8 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Ankara, Balıkesir ve Muğla gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 8 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 8 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde detaylı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

8 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.08 05:51:03 39.1653 28.2763 6.5 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2022.03.08 05:47:50 37.0625 28.3998 12.4 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.08 05:40:09 37.6227 29.7957 8.8 -.- 2.0 -.- ORHANLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.03.08 05:34:56 40.5948 32.7685 5.3 -.- 2.6 -.- EGERLIKUZOREN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel

2022.03.08 04:49:17 38.5623 43.2978 17.7 -.- 1.5 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel

2022.03.08 02:07:47 40.4278 28.5505 9.4 -.- 2.1 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.03.08 02:03:04 38.0998 43.8648 5.0 -.- 2.7 -.- ARINDI-GURPINAR (VAN) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp



