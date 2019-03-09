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8 Mart ünlü kadınların başarı hikayeleriyle taçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:02 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok yerinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla milyonlarca kadın için anlamlı etkinlikler düzenlendi.

Dünyanın birçok yerinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla milyonlarca kadın için anlamlı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesinde (BAU) bir araya gelen ve topluma rol model olan 8 ünlü kadın, başarı hikayelerini paylaşarak, gençlere ilham oldu.
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 8 başarılı ünlü kadının hikayesine ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) tarafından düzenlenen etkinlikte, ‘We Can Do It’ mottosuyla kadınların iş, sanat, spor, annelik gibi alanlarda gösterdikleri kararlılık ve özveriler anlatıldı. Sanat alanında Demet Evgar, Annelikte Tanem Sivar, Girişimcilikte Aslı Şen, Gastronomide Bengi Kurtcebe, Öz-Şefkat Farkındalık alanında Zeynep Selvili Çarmıklı ve Kariyer alanındaysa Özge Vural ile Göknil Bigan konuşmacı olarak yer aldı.

"Bizi görmek istedikleri gibi olduğumuzda, toplumun gerisine itiliyoruz"
Konuşmasında “Vahşi Kadın” temasını ele alan Demet Evgar, "Vahşi Kadın tabirinin zihinlerde çağrıştırdığı anlamda olmadığını düşünüyorum. Vahşi derken, denetimden yoksun anlamında değil de kendi doğası gereği orijinalde kim olduğunu ve yaşamak için ihtiyacı olanı bilen kadın demek istiyorum. Kadının orijinalini görmek için arka tipine bakmak gerektiğine inanıyorum. Yani en basit anlatımıyla nehirde suya baktığınıza aslında orada iki kişi olduğunu görürsünüz. Biri orada olan siz, diğeri ise suya yansıyan siz. Orada olan siz orijinal olansınızdır. Ancak suya yansıyan kısmımız asimile olan halimizdir. Buna günümüzdeki halimizde diyebiliriz. Bizleri nasıl görmek istiyorlarsa o şeklide olacağımız zaman onaylanacağımızı düşünürüz. Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa o hale bürünüyoruz. Böylece toplumun gerisine itiliyoruz. Biz kadınların öncelikle dönüp, kendi içimize bakmamız ve içimizdeki keşfetmemiz lazım" dedi.

"Her insan yetenekle doğar"
"Tarihimize baktığımızda bir sürü sanatçılar, siyasetçiler, bilim adamları var. Peki kadın nerede? Kadın sanki tarihte yok gibi" diyen Evgar, "Hep birilerinin gözünden anlatılan kadını dinledik. Hep birilerinin görmek istediği kadın bilgisiyle manipüle olduk. Her insan bir yetenekle gelir dünyaya. Bu yetenek insana verilen bir hediyedir. Bu hediyeyi ortaya çıkarmak gerekir. Hiç kimsenin yeteneği, bir başkasının yeteneğinden daha az değerli değildir. Kadınlar da kendilerine verilen yetenekleri iyi kavramalı ve açığa çıkarmalıdır. Geçmişte kadınlar yeteneklerini ortaya çıkarmak için ciddi bir mücadele veriyor ve şanslıysa hayatta kalıyordu. Bizler onlara oranla daha şanslıyız. Ancak yeteneklerimizi kullanamadığımızda toplumun bizi biçimlendirmesine izin vermiş oluyoruz" diye konuştu.
Eğitim merkezi olarak toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla bir takım kişisel ve mesleki gelişim sertifika programları açtıklarını kaydeden BAUSEM Direktörü Elif Çetin, bunun yanı sıra toplumun merak ettiği konularda farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür seminerler de düzenlediklerini ifade etti. Çetin, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi:
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel 8 Mart, 8 kadın, 8 hikaye ve 8 tema ile bu etkinliği düzenledik. Her biri alanlarında profesyonel olan başarılı kadınları gençlerimizle buluşturduk. Onların öykülerinden gençlerin ilham almasını, esinlenmesini hedefliyoruz."

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