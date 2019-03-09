8 Mart ünlü kadınların başarı hikayeleriyle taçlandı

Dünyanın birçok yerinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla milyonlarca kadın için anlamlı etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesinde (BAU) bir araya gelen ve topluma rol model olan 8 ünlü kadın, başarı hikayelerini paylaşarak, gençlere ilham oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 8 başarılı ünlü kadının hikayesine ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) tarafından düzenlenen etkinlikte, ‘We Can Do It’ mottosuyla kadınların iş, sanat, spor, annelik gibi alanlarda gösterdikleri kararlılık ve özveriler anlatıldı. Sanat alanında Demet Evgar, Annelikte Tanem Sivar, Girişimcilikte Aslı Şen, Gastronomide Bengi Kurtcebe, Öz-Şefkat Farkındalık alanında Zeynep Selvili Çarmıklı ve Kariyer alanındaysa Özge Vural ile Göknil Bigan konuşmacı olarak yer aldı.

"Bizi görmek istedikleri gibi olduğumuzda, toplumun gerisine itiliyoruz"

Konuşmasında “Vahşi Kadın” temasını ele alan Demet Evgar, "Vahşi Kadın tabirinin zihinlerde çağrıştırdığı anlamda olmadığını düşünüyorum. Vahşi derken, denetimden yoksun anlamında değil de kendi doğası gereği orijinalde kim olduğunu ve yaşamak için ihtiyacı olanı bilen kadın demek istiyorum. Kadının orijinalini görmek için arka tipine bakmak gerektiğine inanıyorum. Yani en basit anlatımıyla nehirde suya baktığınıza aslında orada iki kişi olduğunu görürsünüz. Biri orada olan siz, diğeri ise suya yansıyan siz. Orada olan siz orijinal olansınızdır. Ancak suya yansıyan kısmımız asimile olan halimizdir. Buna günümüzdeki halimizde diyebiliriz. Bizleri nasıl görmek istiyorlarsa o şeklide olacağımız zaman onaylanacağımızı düşünürüz. Birileri bizi nasıl görmek istiyorsa o hale bürünüyoruz. Böylece toplumun gerisine itiliyoruz. Biz kadınların öncelikle dönüp, kendi içimize bakmamız ve içimizdeki keşfetmemiz lazım" dedi.