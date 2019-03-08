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8 Mart Zeytinburnu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnulu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü heyecanına ortak oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnulu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü heyecanına ortak oldu. Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından gerçekleştirilen konserde kadınları yalnız bırakmayan Kurum, “Tüm kadınlarımızın ve eşimim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Dünyanın Ödüllendirdiği Türk Kadınları” isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan sergi açılışına kadınlar yoğun katılım gösterdi. Sergi açılışı sonrası Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi. Koro tarafından gerçekleştirilen konsere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven ve çok sayıda kadın katıldı. Koronun seslendirdiği eserleri dinleyen kadınlar eğlenceli anlar yaşadı.

“Tüm kadınlarımızın ve eşimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”
Birbirinden anlamlı etkinlikler ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Tüm kadınlarımızın, eşimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de tebrik ediyorum. Onu göremedik. Bir haftadır biz dışarıdayız. Bu vesileyle onunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etmiş olalım. Onların emekleri bize çok. Neşet Ertaş diyor ki, ‘Kadınlar İnsandır, Erkekler ise İnsanoğlu’ bu muhteşem söz aslında bizim medeniyetimizin, tarihimizin, kültürümüzün içerisinde kadının durumunu en net bir şekilde aslında gösteriyor” diye konuştu.

“Önümüzdeki dönemde de kadın konseyi çalışmalarına hız vereceğiz”
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ise, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti iktidarı kadınların temsiliyetine en yüksek oranda yer vererek kadınlarımızın her alanda yer almasını sağladılar. Kadınlarımız, eşlerimiz bugün artık siyasette, sporda, sanatta, üretimde her yerde varlar. İyi ki varlar. Bütün bunları sürdürmek için biz de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Allah nasip ederse sizlerin de desteği ile önümüzdeki dönemde de bu kadın konseyi çalışmalarına hız vereceğiz. Zeytinburnu’nda çalışan, üreten emekçi kadınlarımızın toplumun her alanında yer almaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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