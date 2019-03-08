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8 Mart'ta yürüyenleri izledi, 'ben çalışmak zorundayım' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlene yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi.

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) SAMSUN'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlene yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi. Sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlayan Halime Demircan'ın (65), gösteriyi uzaktan izlemesi ise dikkat çekti. Demircan, 8 Mart'la ilgili, "Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" dedi. Öğretmenevi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, hazırladıkları pankart ve dövizlerle birlikte İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Kadına karşı şiddet ve istismara tepki gösteren kadınlar, çevredeki bir çok vatandaşın da takdirini topladı. 'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM' Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan çöp kutularından kağıt toplayan Halime Demircan'ın yürüyüşü uzaktan izlemesi dikkat çekti. Demircan, 8 Mart hakkında kendisine ne düşündüğü yönünde soruya, "Ne düşüneyim ki? Yaşamadım hiçbir şey. Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" diyerek yanıt verdi. Yürüyüşe katılan kadınların yakından ilgilendiği Demircan, gösterideki kadınların yürüyüşünü tamamlamasının ardından çalışmasına devam etti. Çocuklarını cezaevinden kurtarmak için başladığı atık toplama işine borçları yüzünden devam ettiğini anlatan Demircan'ın 7 yıldır kentteki sokaklarda kağıt topladığı öğrenildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadınının yürüyüşü, yapılan açıklamanın ardından sona erdi

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