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  4. 8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı!

8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı!

08.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. İstanbullular elektrik kesintisine dair araştırmalara hız verdi. Peki 8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan 8 Mayıs Pazar günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı!

8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 8 Mayıs 2022 Pazar günü yapılan açıklamada kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. 8 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

8 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ VE BEDAŞ 8 Mayıs Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve noktaları paylaştı. Bulunduğunuz ilçeye ilişkin bilgileri aşağıdaki linklerden sorgulayabilirsiniz...

8 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

8 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bahçelievler
NO: 21198317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ERGENE, MİMARSİNAN 1, MİTHATPAŞA, NAMIK KEMAL 1, OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü
NO: 20916947

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 194., 57. sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan
NO: 20917155

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 08/05/2022 10:00:00 - 08/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa
NO: 21211316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560/1., 561., 561/1., 561/2., 606., 607., 607/1., 607/2., 607/3., 608., ABDİ İPEKÇİ, KEMALPAŞA sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi
NO: 21211317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 08/05/2022 09:00:00 - 08/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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