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8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 son dakika vaka ve vefat sayısı

08.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan koronavirüs (Covid-19) tablosu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Günlük vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı bilgilerinin yer aldığı korona tablosu tam kapanma sürecinde dikkatle inceleniyor. Peki, son dakika 8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin korona tablosunda son durum...

8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 son dakika vaka ve vefat sayısı

8 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 8 Mayıs son dakika korona tablosu...

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Mayıs koronavirüs (Covid-19) tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran görüntüsü 2021-05-06 195024

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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