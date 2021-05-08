8 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 son dakika vaka ve vefat sayısı

8 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 8 Mayıs son dakika korona tablosu...

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

8 Mayıs koronavirüs (Covid-19) tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

