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  4. 8 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

8 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

08.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sürüyor. 8 Mayıs Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Son yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 2 kişi 1.017.834,30 TL kazanmıştı. Peki 8 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 8 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

8 Mayıs Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 8 Mayıs gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 8 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

8 MAYIS PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 8 Mayıs Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 8 Mayıs tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Yapılan son çekiliş sonucu 5+1 kazanan 2 kişi 1.017.834,30 TL kazanmıştı.

8 Mayıs Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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