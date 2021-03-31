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8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı

31.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçinin bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvar ile birlikte yaklaşık 8 metreden aşağı düştü.

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçinin bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvar ile birlikte yaklaşık 8 metreden aşağı düştü. Ağır yaralanan işçiyi 112 Acil servis ekipleri adeta enkaz altından çıkarır gibi tuğlaların altından çıkarak hastaneye kaldırdı.
Olay, Emirdağ ilçesi İncili mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatı katı duvarını onaran Veli Erol isimli işçi duvar ördüğü esnada zeminde bastığı yer çöktü. Erol, büyük bir gürültü ile çöken zeminle birlikte aşağı düşerken ördüğü duvar ise üzerine yıkıldı. Tuğlaların altında kalan Erol ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Erol hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Erol’un 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından adeta enkaz altından çıkarır gibi tuğlaların altından çıkarılması ise olayın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı.

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