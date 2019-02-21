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8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 00:06 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8 metrelik ahşap yat alev alev yandı.Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi balıkçı barınağında demirli olan 8 metrelik “Mavikuş” isimli ahşap tekne henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 8 metrelik ahşap yat alev alev yandı.
Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi balıkçı barınağında demirli olan 8 metrelik “Mavikuş” isimli ahşap tekne henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede teknenin güverte kısmını alevler sardı. Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri tekneye müdahale ederek söndürmek için büyük bir çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saat alevlerle boğuşan itfaiye erleri yangını güçlükle söndürmeyi başardı. 8 metre uzunluğundaki, 500 bin TL değerindeki tekne küle döndü. Hurdaya dönen teknenin neden yandığı konusunda yetkililer araştırma başlattı.

8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

8 metrelik ahşap yat alev alev yandı

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