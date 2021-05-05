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8 metrelik balina kıyıya vurdu: Her an patlayabilir

05.05.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç’te sahile vuran 8 metrelik balina ülkenin gündemine oturdu. Nisan ayı başından bu yana kıyıdan kaldırılamayan balina için uzmanlar ‘‘Çürüyüp patlayabilir’’ uyarısı yapınca yetkililer harekete geçti. Dev balinanın vinçlerle ıssız bir bölgeye taşınması için çalışma başlatıldı.

8 metrelik balina kıyıya vurdu: Her an patlayabilir

İsveç'in Öland adasındaki küçük bir kasabada günlerdir balina kabusu yaşanıyor. Yetkililer, yerlilere ve ziyaretçilere bir kambur balinanın patlayabileceğinden korktukları için çok yaklaşmamaları için sert bir uyarı bile yayınladı.

''HAFİFE ALINMAMASI GEREKEN GÜÇLÜ BİR PATLAMA''

Kasabanın çevre düzenlemesinden sorumlu bir kişi, "İnsanlar o kadar ilgileniyorlar ki, balinanın yanında dolaşıyorlar. Balina şimdi çürümenin bir sonucu olarak gazla doluyor ve patlayabilir. Bunlar hafife almamamız gereken oldukça güçlü bir patlama olabilir'' diyerek halkı bir kez daha uyardı.

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Neyse ki 20 Nisan'da kıyıya vuran balina için sonunda harekete geçildi. Dev balinanın vinçlerle ıssız bir bölgeye taşınması için çalışma başlatıldı.

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