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8 metrelik su kuyusuna düşen 400 kiloluk inek böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 21:09 | Son Güncelleme

Bursa’da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, AFAD’ın 4 saatlik nefes kesen operasyonu sayesinde kurtarıldı.Olay, Nilüfer’e bağlı Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, AFAD’ın 4 saatlik nefes kesen operasyonu sayesinde kurtarıldı.
Olay, Nilüfer’e bağlı Gümüştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş tarlada gezen bir inek, 8 metrelik su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyunun girişinin dar olmasından dolayı ekipler, çukur kazarak 8 metrelik yüksekliğin 2 metresini genişletti. Ardından kuyuya giren bir kişi, ineği sıkıca bağladı. Daha sonra 2 kepçe yardımıyla inek 4 saatlik operasyonun ardından kuyudan çıkartıldı. Sahibinin olay yerinde olmamasından dolayı kuyudan sağ çıkan ineği arkadaşları aldı. İneğin bacağında ve vücudunda kırıklar olabileceği öğrenildi.

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