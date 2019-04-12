8 milyar dolarlık hırdavat sektöründen güç birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 14 bine yakın firma ile 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşan hırdavat sektörü güç birliğine gitme kararı aldı. Sektör, Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) olarak dernekleşti. HISİAD'dan yapılan açıklamaya göre, HISİAD'ın ilk başkanı Çetin Tecdelioğlu oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tecdelioğlu, global firmaları da içlerine alarak yeni bir güç birliğine gittiklerini ve hırdavatın çok geniş kapsamlı bir sektör olduğunu dile getirerek, 13 bin 942 firmanın faaliyet gösterdiği sektörün yan sanayi ve bağlantılı sektörlerle 1 milyon kişiye istihdam oluşturduğunu kaydetti. Bu derneğin içine sadece sanayicileri ve üreticileri değil, aynı zamanda dağıtıcıları, satıcıları, distribütörleri ve bu işin esnaflığını yapan iş insanlarını da almak istediklerini aktaran Tecdelioğlu, onların da yıllardan bu yana gelen çok ciddi tecrübeleri, dağıtıcılıkları ve lojistik ağları olduğunu anlattı. Tecdelioğlu, "Esnaflık işi zaten artık lojistiğe döndü. Burada onlarla ilgili de neler yapmamız lazım, nasıl dağıtım ağları kuracağız, e-ticarete nasıl geçeceğiz? Karşımıza çok fazla global rakip geliyor. Dünyadaki büyük internet siteleri geldiler, girdiler, depo açıyorlar. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunlara hırdavat pazarını kaptırmadan pazarda nasıl var olmaya devam edeceğimizin yolunu hep beraber bulacağız."

- "İhracat ile ithalat birbirine çok yakın" HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün geçen yıl 4,08 milyar dolar ihracat yaptığına işaret ederek, "Türkiye’nin ihracatında en önemli ve en katma değerli ihracat kalemlerinden biriyiz. İhracat birim fiyatımız kilogram başına 3,62 dolar. Türkiye’nin ihracatının neredeyse 3 katı. Ancak bunun yanında 3,99 milyar dolar da ithalatımız var. Cari açık vermiyoruz ama çok yakınız. Bunu artıya geçirmemiz, açık ara cari fazla veren bir sektör olmamız lazım. Onun için biraz daha yerli ve milli odaklı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hırdavat sektöründe önemli bir yerinin olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, şu bilgileri verdi: "Örneğin çivide dünya ortalamasında 14'üncü, Avrupa'da 7'inciyiz. Bakır boru parçalarında dünyada 7, Avrupa’da 5'inci sıradayız. Alüminyum boru parçaları ve alüminyum aksesuarlarında da Avrupa'da beşinci sıradayız. Biz tüm bu sektörlerde ilk iki sıraya oynamak istiyoruz. Bunun için de hangi ülkelerde fırsatlar var, öncelikli ülkeler nereler, hangi bölgelere mal satabiliriz, ihracatımızı nasıl artırabiliriz gibi konulara büyük önem vereceğiz. Derneğimizin en önemli amaçlarından birisi bu."