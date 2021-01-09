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  4. 8 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi

8 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi

09.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 milyon 300 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 8 milyon 300 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 8 milyon 300 bin adet boş makaron ve 850 kilo kıyılmış tütün gele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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